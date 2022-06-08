2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haberler

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2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

6 Haziran'da Kıran Mahallesi'nde H.A.Ö. ile T.E. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E'nin arkadaşı E.P, pompalı tüfekle ateş ederek H.A.Ö'yü yaraladı. H.A.Ö. ise yanında bulunan tabancayla T.E'nin diğer arkadaşı E.G'ye ateş etti.

Yaralanan H.A.Ö. ile E.G, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, kavgaya karışan H.A.Ö'nün arkadaşı A.A. ile T.E. ve D.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.E. ve D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.P'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

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