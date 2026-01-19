Haberler

Binanın çatı katı alev alev yandı

Binanın çatı katı alev alev yandı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çatı katında çıkan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 2 katlı binanın çatı katı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşardoğu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatı katında, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Çatı katının yanma anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

