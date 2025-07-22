Samsun'da 2 Genç Baraj Göletinde Boğuldu

Samsun'da 2 Genç Baraj Göletinde Boğuldu
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Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj göletine giren 19 ve 18 yaşındaki iki arkadaş boğuldu. Olay sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gençlerin cesetleri su altında bulundu.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren 2 arkadaş boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı'nda meydana geldi. İlçenin Arıca Mahallesi'nde oturan İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gününay (18), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra 2 gencin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşları durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su altı Arama Kurtarma Tmi ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında 2 gencin suya girdikleri yerden 10 metre açıkta 2.8 metre derinlikte, aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde cansız bedenleri bulundu. Gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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