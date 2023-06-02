Samsun'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 2 firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmada, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan N.A. ile "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis cezası olan H.D. şehir merkezinde yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel