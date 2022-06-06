Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi - Haberler

Samsun'da 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte temizlik malzemesi bulunduğu bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bafra ilçesinde belirlenen adrese gitti. Burada yapılan aramada 2 bin 961 litre sahte temizlik malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Recep Bilek - Güncel Jandarma Samsun Bafra Güncel Haberler

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