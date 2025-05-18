Samsun'da '1919'dan 2025'e Eski Samsun Fotoğrafları' Sergisi Açıldı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "1919'dan 2025'e Eski Samsun Fotoğrafları" sergisi düzenlendi.

İlkadım Belediyesince, Kurtuluş Yolu'nda düzenlenen "1919'dan 2025'e Eski Samsun Fotoğrafları" sergisinde 106 yıllık kent genelinden siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar yer aldı.

Sergideki fotoğrafları derleyen kamudan emekli Hüseyin Kösebay, AA muhabirine, 55 Samsun'un eski fotoğrafını sergilediklerini dile getirdi.

Emekli olduktan sonra hobi olarak Samsun'un eski fotoğraflarını derlediğini söyleyen Kösebay, "Sosyal medyada bir grup kurduk. O grupta kentin eski fotoğrafları gün yüzüne çıkmaya başladı. İnsanlarımız bohçasını, albümünü karıştırmaya çalışıyorlar ve bu şekilde bir arşiv oluştu. Bu fotoğrafların bazılarının bedelini ödeyerek aldım. Bazı fotoğrafları da emanet aldım ve sergilemeye çalışıyoruz." dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Nuri Ergöz (75) ise fotoğrafları gördüğünde çocukluğuna gittiğini söyledi. Geçmişte yaşadığı yerleri görmekten dolayı duygulandığını söyleyen Ergöz, "Özellikle 50'den sonra, 55'den sonra gördüğüm şeyler, kıyıdaki Büyük Camii, orada top oynamalar, bunları hatırladım yani. İnsan bayağı duygulanıyor. Bir kısmını görmüştüm müzelerde ve dergilerde falan ama ilk defa komple hepsini burada görüyorum."

Samsun'un geçmişinden günümüze izlerini taşıyan sergi, Kurtuluş Yolu'nda gün boyu sürecek.