Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı daha adliyede - Haberler

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Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı daha adliyede

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı daha adliyede

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti. Gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A. tutuklanmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Suikast, Samsun, Güncel, Haberler

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