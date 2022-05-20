Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A'nın emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti.

AA / Recep Bilek - Güncel

Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Suikast, Samsun, Güncel, Haberler

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