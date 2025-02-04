Samsun'da 19 Mayıs Ortaokulu'nda Yangın Eğitime Ara Verilmesine Neden Oldu

Samsun'un Tekeköy ilçesinde 19 Mayıs Ortaokulu'nda çıkan yangın nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hacı Ali Ekinci Bulvarı'ndaki okulda dün akşam saatlerinde çıkan yangında sınıfların dumandan etkilendiği gerekçesiyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs Ortaokulu'muzda 21.30 saatlerinde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştır. Yangın sonucunda okulun giriş katında sınırlı hasar meydana gelmiş, sınıflar ise dumandan etkilenmiştir. Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Okulda dün akşam giriş kapısının içinde bulunan elektrik panosunda ve dışarıdan panoya bağlı elektrik kablolarında yangın çıkmış, kabloların alev alması sonucu okulun içine sıçrayan ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında hasar oluşmuştu.