Samsun'da 19 Mayıs Etkinlikleri: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteri Uçuşuna Hazırlanıyor

Samsun'da 19 Mayıs Etkinlikleri: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteri Uçuşuna Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları, gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu, Pazartesi günü yapılacak.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pazartesi günü Samsun'da gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30'ar dakika süren uçuşta pilotlar akrobatik hareketlerinin ardından uçuşunu sonlandırdı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yarın da prova uçuşu yaptıktan sonra pazartesi günü saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: Berkay YILDIZ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.