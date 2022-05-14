Samsun'da '19 Mayıs' dolayısıyla yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü ile Çorum Havacılık Kulübü sporcuları, paraşütlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla uçuş yaptı.

Canik ilçesindeki Gültepe'de düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı kutlama programı kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, Milli Mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, yamaç paraşütçülerine teşekkür etti.???????

Etkinlikler kapsamında Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde de model uçak gösterileri düzenlendi.