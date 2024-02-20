Samsun'da 19 kişi yakalandı, aralarında 6 hükümlü de var
Samsun'da yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Arananlar arasında 6 hükümlü de bulunuyor. Operasyonda çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.
Samsun'da, 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim dolandırıcılığı ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.
Operasyonda 5 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 18 kesici ve delici alet ele geçirildi.