Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar arasında yerel yöneticiler, gaziler ve vatandaşlar vardı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Çağdaş Uca yaptı. Tören, öğrencilerin gaziler için okuduğu şiirlerle sona erdi.

Törene Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

