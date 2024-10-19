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Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenleri Düzenlendi

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenleri Düzenlendi
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Samsun'un Havza, Terme, Salıpazarı ve Yakakent ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Törende muhtarlar, kamu hizmetlerine katkılarından dolayı vurgulandı.

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Havza'da Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen törende Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şahin, muhtarların bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

-Terme'de tören düzenlendi

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Burada konuşan muhtar Elif Alemdar, Terme ilçesinin ilk ve tek kadın muhtar olarak, görev aldığı süre boyunca halkın her sorununu titizlikle dinleyip çözüme kavuşturmaya çalıştığını söyledi.

Törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Yıldız, ilçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Tunahan Güzle ile muhtarlar katıldı.

Salıpazarı'nda muhtarlar günü kutlandı

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, muhtarlığın halk ve devlet arasındaki önemli köprülerden biri olduğunu belirterek, "Muhtar halkın gözünde devlet, devletin gözünde halktır. Muhtarlık müessesesi siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir." dedi.

Törene Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, ilçe Jandarma Karakol Komutanı Fatih Üstünsoy, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Yaman ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Günü nedeniyle Yakakent'te tören yapıldı

Yakakent ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Yakakent Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çiçek, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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