Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı

SAMSUN'da, şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

SAMSUN'da, şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, V. A isimli bir kişinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.A.'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından yolcu otobüsüyle Samsun Otogarına inen V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. V.A.'nın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Suikast, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title