Samsun'da 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası yakalandı - Haberler

SAMSUN'da, şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, V. A isimli bir kişinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.A.'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından yolcu otobüsüyle Samsun Otogarına inen V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. V.A.'nın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.