Samsun'da 180 polisle 'şok uygulama' yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde 180 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, 51 ekip ve 180 personelin katılımıyla Bafra ilçesinde 20.00 - 22.00 saatleri arasında "şok uygulama" yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın yönettiği uygulamada, ilçe merkezinin giriş ve çıkışları ile belirlenen alanlara uygulama noktaları oluşturuldu.

Uygulamada 1862 kişi, 265 araç ve 66 iş yeri kontrol edildi, aranan 5 kişi yakalandı.

Sigara içilen 6 iş yerine idari işlem yapılan uygulamada, 6 kişiye amaç dışı bıçak taşımaktan ceza verildi, 1 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, 3 tabanca, 29 tabanca fişeği, bir miktar esrar ve metamfetamin, 26 sentetik ecza hapı, 9 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 6 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Uygulama noktalarını denetleyen Urhal'a, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve emniyet şube müdürleri eşlik etti.