Samsun'da yapılan operasyonda 18 bin 642 adet sentetik ecza ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 18 bin 642 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da 18 bin 642 adet sentetik ecza ile yakalanan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele dahilinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları operasyonunda Atakum ilçesinde F.A. ile A.A.'yı 18 bin 642 adet sentetik ecza ile yakaladı.

Gözaltına alınan F.A ve A.A. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN