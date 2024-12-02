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Samsun'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı. Jandarma, aranan hükümlüyü belirlenen adreste gözaltına aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 suç kaydı bulunan E.Ç'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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