Samsun'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da polisin 9 aydır peşinde olduğu 5 ayrı suçtan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs, özel ekibin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 'silahlı yağma, şantaj, uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama' suçlarından 9 aydır polis tarafından her yerde aranan ve toplam 16 yıl hapis cezası bulunan E.A., özel ekip tarafından enselendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu Atakum ilçesinde yakalanan E.A., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hükümlü E.A.'nın polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN