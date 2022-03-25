Samsun'da 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde C.K. (25) ile B.E. (27) araçla seyir halindeyken yolda yürüyen Z.T'nin (16) yanında durdu.

Silah gösterdikleri Z.T'yi araca zorla bindirmeye çalışan şüphelileri fark eden vatandaşlar, müdahale ederek kız çocuğunu kurtardı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışmada, 05 HF 792 plakalı otomobili, Büyükkolpınar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanın önünde çamura saplanmış ve terk edilmiş halde buldu.

Otomobilin ruhsat sahibi B.E'ye ulaşan ekipler, daha sonra C.K'yi Yeşildere Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

Gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, "Çocuğun kaçırılması, alıkonulması ve silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı.

İfadesinde yolda yürüyen çocuğu kız arkadaşına benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini öne süren C.K, olayda kullandığı tabancayı polis ekiplerine teslim etti.