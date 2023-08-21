Samsun'da 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Miraç Metin Kaan (16) idaresindeki traktör geri kaçarak devrildi ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Metin Kaan (16) idaresindeki traktör ile fındık bahçesinde seyir halindeyken traktör geri kaçarak devrildi. Traktör ile römork arasında kalan Miraç Metin Kaan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel