Samsun'da 16 yaşındaki çocuk traktör kazasında hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Miraç Metin Kaan (16) idaresindeki traktör geri kaçarak devrildi ve çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.