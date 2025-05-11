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Samsun'da 15 Temmuz şehidinin annesine Anneler Günü ziyareti

Samsun'da 15 Temmuz şehidinin annesine Anneler Günü ziyareti
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, şehidin annesi Gülbeyaz Yeşilyurt'u Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit annesiyle sohbet eden Başkan Özdemir, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu söyledi.

Gülbeyaz Yeşilyurt'un Anneler Günü'nü kutlayan Özdemir, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimiz bizlere emanet, onlara böyle evlatlar yetiştirdikleri için minnettarız. Her zaman onların yanındayız. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Ziyarete katılanlar, şehit annesine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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