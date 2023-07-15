Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı ve 15 Temmuz ruhunu yansıtan etkinlikler gerçekleştirildi. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, hain darbe girişimini lanetleyerek, şehitlere ve gazilere minnettarlığını dile getirdi.