Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Ziyareti

SAMSUN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ve şehit yakınları, şehitliklere ziyarette bulundu. Önce Kıranköy Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe gidildi. Mevlid-i Şerif okunup dua edilirken, protokol üyeleri şehitliklerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ / SAMSUN,