Samsun'da 15 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde uygulama noktasını kaçmak için güzergah değiştiren iki kardeşin bulunduğu hafif ticari araçta 15 ruhsatsız tabanca ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Kardeşler gözaltına alındı.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren 2 kardeşin bulunduğu hafif ticari araçta, 15 ruhsatsız tabanca ile çeşitli parçalar bulundu. Şüpheli 2 kardeş, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolundaki uygulama noktasına girmemek için güzergahı değiştiren şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı. Takip sonucunda durdurulan hafif ticari araçta, arama yapıldı. Aramada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 1 toplu tabanca gövdesi, 1 namlu açmada kullanılan matkap ucu, 1 yiv set açma aparatı, 2 icra mili, 1 sürgü tutucu ve 55 tabanca parçası ele geçirildi. Hafif ticari araçtaki H.K. (52) ile ağabeyi Y.K. (62), 'Silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.