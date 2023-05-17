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Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlıya ev hapsi

Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlıya ev hapsi

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliye ev hapsi verildi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliye ev hapsi verildi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci Mahallesi Irmak Sokak'ta yazlık olarak kullanılan evden eşya ile Kızıloğlak Mahallesi Dere mevkiindeki bağ evinden yaklaşık 100 metre kablo ve bakır eşya çalındığı ihbarları üzerine inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli K.A'yı (23) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, çıkarıldığı hakimlik ev hapsi verdi.

Ele geçirilen eşya ise sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık İlkadım Samsun Canik Güncel Haberler

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