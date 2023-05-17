Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Samsun'da 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci Mahallesi Irmak Sokak'ta yazlık olarak kullanılan evden eşyalar ile Kızıloğlak Mahallesi Dere mevkisindeki bağ evinden yaklaşık 100 metre kablo ve bakır eşyalar çalındığı ihbarları üzerine inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli K.A'yı (23) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının İlkadım ve Canik ilçelerinde 15 evden yapılan hırsızlığın şüphelisi olduğu belirlendi.

Öte yandan, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Hisarcık İlkadım Samsun Canik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title