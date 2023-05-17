Samsun'da 15 evden hırsızlık şüphelisi yakalandı

SAMSUN'un 2 ilçesinde, 2 günde 15 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Kamil A. (23), güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerindeki elektrik kabloları ve eşyaları çalınan ev sahipleri, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev sahiplerinin beyanlarıyla 2 gün içinde 15 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Kamil A.'yı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı. Kamil A., ifadesinde durumu kabul edip, çaldığı malzemelerin yerini söyledi. Eşyalar sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)