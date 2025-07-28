Samsun'da 14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H. isimli firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, dolandırıcılık suçundan aranıyordu ve yaklaşık 2 yıldır firardaydı.

Samsun'da, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iki farklı aranma kaydı olan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H. (58), Atakum ilçesindeki adresinde yakalandı.

Yaklaşık 2 yıldır aranan firari hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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