Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yağmur Avcı, 18 Temmuz'da ablasının yanına gitmek için evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Anne Havva Er, kızının bulunması için polise başvurdu ve endişesini dile getirdi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Yağmur Avcı (14), 18 Temmuz tarihinde 'Ablamın yanına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden haber alınamadı. 3 çocuk annesi Havva Er, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızı Yağmur Avcı'nın bulunmasını isteyen anne Havva Er, 'Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Yağmur Avcı, 18 Temmuz'da ablasının yanına gitmek için annesinden izin istedi. Evden çıkan ve ablasının yanına gittiğinde de annesi Havva Er'i arayarak bilgi veren Yağmur Avcı, akşam eve dönmeyince annesi merak ederek kızını aramaya başladı. 18 Temmuz'dan bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Yağmur Avcı için annesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Kızının bulunması için herkesten yardım isteyen anne Er, 'Evden çıkmadan önce 'Anne çok bunaldım, ablamın yanına gidebilir miyim' dedi ve o şekilde gitti. Beni aradı ve ablasının yanında olduğunu söyledi. Akşam da eve gelmek için ablasından ayrıldı. Ancak eve dönmedi. Her yeri aradık, gidebileceği yerlere baktık. Sonuç alamayınca polise başvurdum. Kızım 17 gündür kayıp. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım, psikolojik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyor. Benim için konuşmak bile çok zor şu anda. Hayatından endişe ediyorum ifadelerini kullandı.