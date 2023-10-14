Samsun'da 1338 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmada 1338 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmada 1338 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu 1338 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN