Samsun'da 1338 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmada 1338 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmada 1338 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu 1338 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel