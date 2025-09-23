Haberler

Samsun'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Samsun'da, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'yi Atakum ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
