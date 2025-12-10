Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 13 bin 552 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 13 bin 552 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı O.K. (28) işlemleri için emniyete götürüldü.
