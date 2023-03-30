SAMSUN'DA 13 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında yolcu otobüsü, TIR ve otomobillerin bulunduğu 13 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Samsun- Ankara karayolu Kavak ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, yolcu otobüsü ve otomobillerin yer aldığı 13 araç birbirine girdi. Kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkışan sürücü kurtarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan Samsun-Ankara karayolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)