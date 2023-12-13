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Samsun'da 125 sentetik ecza hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 125 sentetik ecza hapla yakalanan Efe Arif Özenç tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 125 sentetik ecza hap ile yakalanıp, gözaltına alınan Efe Arif Özenç (23) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde Efe Arif Özenç'i İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde 125 sentetik ecza hap ile yakaladı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan Özenç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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