Samsun'da 120 Yabani Hayvan Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Samsun'da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde 7 ayda 120 yabani hayvan tedavi edilerek doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinin yeniden hizmet vermeye başladığı 7 ayda, 120 yabani hayvana şifa olduğu belirtildi.

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nin tüm yabani hayvanlara hizmet sunduğu ve bunların çoğunluğunu kuşların oluşturduğu aktarılan açıklamada, çeşitli nedenlerle yaralanan ve yorgun düşen hayvanların bakımı ile beslenmelerinin burada yapıldığını, sağlığına kavuşanların yeniden doğaya salındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, bölgedeki tüm yabani hayvanların tedavisini yapabilecek donanıma sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda merkezimizde bıldırcın, şahin ve diğer hayvanlarımızın tedavisi sürüyor. Sağ kanat ekleminde kırığı olan bıldırcın tedavi görüyor. Şahinin ise doku zedelenmesi vardı, onun da tedavisi devam ediyor. Son olarak Kuş Cenneti'mizde çalışanlar tarafından bulunan gri balıkçılın da tedavisini tamamlayıp doğaya saldık. Zayıf düşmüştü ve uçamıyordu, vücut ısısı düşük, hipotermiye girmişti. Yaklaşık 1,5 ay bizimle tedavi gördü, kilo aldı ve doğaya dönmeye hazır olduğunda saldık."