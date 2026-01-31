Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı adres belirlendi.

Yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.