Samsun'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı adres belirlendi.

Yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
