Samsun'da 12 Yıl Ceza Alan Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Y.B., saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Y.B'yi (52) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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