Üye Girişi
Haberler

Samsun'da "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" devam ediyor

Samsun'da
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" ikinci gününde devam etti.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" ikinci gününde devam etti.

Samsun Valiliği, SAMÜ, Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu tarafından organize edilen kongrede Türkiye'de su yönetimi, iklim değişikliği, taşkın ve sel sorunları gibi kritik konular ele alınıyor.

SBB Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden kongrede, akademisyenler, hidroloji alanındaki yeni araştırmalar ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında, sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Kongre, çeşitli oturumlar ve sunumlarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

Güncel samsun Çevre

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 İsrail, Cebaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine sivil katliamı yaptı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek? 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Rüyada adet olduğunu görmek ne demek? Rüyada kendini adet olmuş görmek ne anlama gelir? Faiz sabit kalırsa ne olur? Faizin sabit kalması borsayı nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.