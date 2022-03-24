Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiası ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen O.G. yakalandı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda suç eşyalarının Y.T.'nin ikametinde olduğu bilgisini alan ekipler, bu kişinin ikametine yaptığı operasyonda 9 bisiklet, 9 ağaç kesme motoru, 7 ot biçme makinası, 1 ilaçlama makinası ve 1 kaynak makinası ele geçirdi.

Ekipler, Y.T'yi de gözaltına aldı.