Samsun'da 11 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Samsun'da, 'silahla yağma' ve 'suç eşyasının satın alınması' suçlarından toplam 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.U. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan hükümlüyü Canik ilçesindeki adresinde buldu.
Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri Bürosu ekipleri, aranan hükümlülerin ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ile "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel