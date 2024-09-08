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Samsun'da 11 çocuk sünnet ettirildi

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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi'nin çocukları sünnet ettirme hayır şartı gereği Sinop'ta 11 çocuğu sünnet ettirdi. Şölen kapsamında çocuklar ve aileleri bir dizi etkinlikle bir araya geldi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi'nin çocukları sünnet ettirme hayır şartı gereği Sinop'ta 11 çocuğu sünnet ettirdi.

Şölen kapsamında çocuklar ve aileleri ilk olarak Alaaddin Camisi'nde toplandı.

Burada dua edilmesinin ardından katılımcılar Seyyid Bilal Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.

Çocuklar daha sonra kendileri için süslenen araçlarla konvoy yaparak şehir turu attı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda ise pasta kesilerek, çocuklara bisiklet hediye edildi.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gelenek ve görenekleriyle büyük bir aile olduğunu söyledi.

Huzur ve mutluluk için aile bağlarının önemli olduğuna dikkati çeken Özarslan, tek isteklerinin tüm ailelerin çocuklarının benzer mutlulukları yaşamaları olduğunu dile getirdi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hayata geçirdiği bu anlamlı etkinlik için teşekkür eden Vali Özarslan, "Çocuklarımızın, ailelerimizim benzer duygularla benzer mutlulukları yaşamaları çok önemli. İşte burada bugün bunun çok güzel bir örneğiyle karşı karşıyayız. Biz büyük bir aileyiz. Geleneklerimiz, göreneklerimizi yaşatmak gelecek nesillerimiz için ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda 11 çocuğumuz bugün Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla sünnet ettiriliyor. Tüm ailelerimize hayırlı olsun diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk de etkinliğin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, çocukların ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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