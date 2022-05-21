Samsun'da '100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi' başladı

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "100. Yılında Mübadele ve Türk- Yunan İlişkileri Kongresi" Samsun'da başladı.

Federasyon Başkanı Salih Meriç, DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında, mübadillerin ve mübadeleye ilgi duyan toplum kesimlerinin kendilerinden beklentilerin çok arttığını söyledi.

Beklentilerin kendilerini daha çok çalışmaya, daha kalıcı ve daha başarılı faaliyetler yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Meriç, "Mübadelenin 4 ayağı var. Biri, Anadolu'dan Yunanistan'a giden Ortodokslar, diğeri Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Müslümanlar, İstanbul'da kalan Rum azınlık ve Batı Trakya'da kalan Türkler." dedi.

Yunanistan Kültür Bakanlığının bu yıl onların "küçük Asya felaketi" olarak adlandırdığı Türk Kurtuluş Savaşı'nın işlenmesi için 70 projeye 1 milyon 800 bin avro kaynak ayırdığını anlatan Meriç, "Çocuk, gençlik, akademik çalışmalar, sanatsal faaliyetler gibi pek çok çalışma yapılacak. Bu nedenle bu kongreyi çok kapsamlı olarak akademisyenlerimiz anlatacak. Bizlere çok büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kongrede, İstanbul, Ankara, Amasya, Antalya, Mersin, Yozgat, Hatay, İzmir, Manisa, Aydın, Kars ve Samsun'dan 49 katılımcı bildiri sunacak. Katılımcılar, tarih, dil edebiyat, sosyoloji, siyaset bilimi, mübadele öncesi ve sonrası kültürel etkileşimler gibi konuları işleyecek.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kuzey Makedonya Siyasal Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakan Yardımcısı Cabir Doko, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük ile bilim insanları ve davetliler katıldı.

Kongre yarın sona erecek.