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Samsun'da 10 yıl sonra yakalanan hükümlü

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Samsun'da 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'da, 18 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan Alime Günder, 10 yıl sonra yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Alime Günder'i, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İlkadım Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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