"10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Samsun'da da gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğince (EKOBİD) düzenlenen "10. Yeşilay Bisiklet Turu" öncesi yaptığı konuşmada, salgın sonrası ilk defa coşkulu bir şekilde etkinlikte olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeşilay'ın 5 ana dalda bağımlılıkla mücadele çalışmalarının olduğunu belirten Oruç, "Yeşilay, alkol, tütün, kumar, teknoloji ve madde bağımlılığı ile ilgili mücadelelerini devam ettirmekte. Biz de bugün burada iyi alışkanlıklara ve hareketli yaşama bir örnek olarak bisiklet turu yapacağız. Bisiklet turlarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Vatandaşlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hareketli yaşamın önerildiğine ve obezitenin ciddi rahatsızlıklar arasında görüldüğüne işaret eden Oruç, "Hareketli toplum için, bağımlılıktan uzaklaşmak için iyi alışkanlıklar için hep beraber olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Çobanlı İskelesi'nden Kurupelit Yat Limanı'na kadar pedal çeviren bisikletliler, Çobanlı İskelesi'ne dönerek güzergahı tamamladı.