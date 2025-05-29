Samsun'da 10 Suçtan Aranan Hükümlü Kıyafet Dolabında Yakalandı

Samsun'da 10 Suçtan Aranan Hükümlü Kıyafet Dolabında Yakalandı
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Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda, 10 ayrı suçtan aranan ve toplamda 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, gizlendiği dolabın içinde yakalandı.

SAMSUN'da 10 suçtan aranan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda evindeki dolabın içerisinde gizlenirken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'Vergi usul kanununa muhalefet'ten 4, 'Başkasına ait marka hakkına tecavüz'den 2, 'Banka veya kredi kurumlarının kullanılmasıyla dolandırıcılık', 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Resmi belgede sahtecilik' ile 'Kamu ve kuruluşları araç olarak kullanarak dolandırıcılık' suçlarından ise 1'er olmak üzere toplamda 10 farklı yakalama müzekkeresiyle 2022 yılından bu yana 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evdeki kıyafet dolabının içerisinde gizlenirken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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