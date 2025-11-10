Samsun'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' töreni

SAMSUN'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Samsun'da saat 09.05'te vatandaşlar sirenin çalması ile birlikte tüm sokaklarda saygı duruşunda bulundu. Ardından Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı düzenlendi. Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. AKM'de düzenlenen programda Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oratoryosu sahnelendi.

CUMHURİYETİ BİZLERE ARMAĞAN EDEN GAZİ ATATÜRK'Ü RAHMETLE YAD EDİYORUZ

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programına özel yayınlanan konuşmasında ise, "19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzdan başlattığınız Milli Mücadele'yi zaferle taçlandırarak kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bugün büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Asil milletimizin yeniden doğuşunun simgesi olan Cumhuriyet, ilelebet payidar olacak; mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi ve milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir. Bizler, aziz Türk Milleti'nin fertleri olarak, kahraman ecdadımızla birlikte verdiğiniz eşsiz mücadelenin bilinciyle, sizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Köklü tarihimiz ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden zat-ı aliniz başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.