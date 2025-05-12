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Samsun'da 1 Ton Kaçak Tütün ve 60 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton Kaçak Tütün ve 60 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ve 60 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir depoda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terme ilçesinde kiralanan bir depoya operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramada, 60 bin makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Ö. (60), E.E. (48) ve H.E. (48) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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