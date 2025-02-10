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Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda evden eve taşımacılık yapan kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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