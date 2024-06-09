Samsun'da 1 Milyon 80 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 80 bin mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 1 milyon 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 80 bin mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.